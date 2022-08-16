Ротань: Мудрику треба їхати в Європу або зараз, або через 5 років

Вінгеру Шахтаря Михайлу Мудрику потрібно переходити в європейський клуб.

Такою думкою поділився головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

"Це дуже молодий гравець, який робить перші кроки в збірній України. Те, що він сьогодні показує, - це досить високий рівень. Але він може краще. Переходити в європейський клуб йому потрібно або зараз, або через декілька років. Зараз в Європі з нього можуть зробити суперзірку. Якщо він потрапить в правильний клуб до правильного тренера".

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"Якщо він залишиться в Шахтарі, то потрібно залишатися на 2-3 роки, щоб він пограв в ЛЧ та став дорослішим. Навіть більше, ніж 2-3 роки. А потім поїхати в Європу вже готовим гравцем. У 24-25 років він буде і не туди, і не сюди. Тому або зараз, або через 5 років", - сказав Мудрик.