Головне
Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023
Вчора 11:40 1345
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:59 9848
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 16 серпня
Вчора 22:04 396
Favbet передав ЗСУ партію цифрових радіостанцій, дрони і лазерний дальномір
Вчора 19:38 547
Скелелаз Болдирєв здобув друге золото України на ЧЄ-2022
Вчора 19:13 476
Збірна України з артистичного плавання завоювала восьме золото на ЧЄ-2022
Вчора 17:15 400
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України
Вчора 15:36 24154
Збірна України здобула срібло командної першості на Чемпіонаті Європи
Вчора 15:23 502
Усик: Джошуа – сильний хлопець, але у мене є свої секрети
Вчора 13:52 551
Призначено арбітрів на матч Динамо - Бенфіка
Вчора 13:48 1162
Прямі трансляції

Ротань: Мудрику треба їхати в Європу або зараз, або через 5 років

Сьогодні 13:19 97 0
Тренер молодіжної збірної України розповів
Ротань: Мудрику треба їхати в Європу або зараз, або через 5 років
#Михайло Мудрик, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Вінгеру Шахтаря Михайлу Мудрику потрібно переходити в європейський клуб.

Такою думкою поділився головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

"Це дуже молодий гравець, який робить перші кроки в збірній України. Те, що він сьогодні показує, - це досить високий рівень. Але він може краще. Переходити в європейський клуб йому потрібно або зараз, або через декілька років. Зараз в Європі з нього можуть зробити суперзірку. Якщо він потрапить в правильний клуб до правильного тренера".

  АктуальноНіцца налаштована поборотися за трансфер Мудрика

"Якщо він залишиться в Шахтарі, то потрібно залишатися на 2-3 роки, щоб він пограв в ЛЧ та став дорослішим. Навіть більше, ніж 2-3 роки. А потім поїхати в Європу вже готовим гравцем. У 24-25 років він буде і не туди, і не сюди. Тому або зараз, або через 5 років", - сказав Мудрик.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України 24154
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 10720
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 9848
Дружина Усика: "Сашу набрали якісь люди і сказали, що знають, де я живу" - ВІДЕО Дружина Усика: "Сашу набрали якісь люди і сказали, що знають, де я живу" - ВІДЕО 1598
Усик прибув у Саудівську Аравію на бій проти Джошуа Усик прибув у Саудівську Аравію на бій проти Джошуа 1798
Вболівальницю із прапором України змушували покинути трибуни на матчі двох росіянок у США - відео Вболівальницю із прапором України змушували покинути трибуни на матчі двох росіянок у США - відео 5325
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13552
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20524
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 35088
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 939
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9457
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13012