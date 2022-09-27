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Мета Барселони - перемога в чемпіонаті Іспанії

Сьогодні 23:24 111 0
У Лізі чемпіонів каталонці мають не вилетіти з групи
Мета Барселони - перемога в чемпіонаті Іспанії
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Ліга чемпіонів

Джерело - Diario Sport.

У цьому сезоні Барселона віддасть пріоритет перемозі в Ла-Лізі, а не у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Diario Sport.

Тренерський штаб каталонського клубу вважає, що цього сезону команді не вдасться розраховувати на перемогу у всіх турнірах.

Головна мета каталонців на цей сезон - перемога у Ла-Лізі.

Якщо команді вдасться виграти ще й Кубок Іспанії, то сезон вважатимуть ідеальним.

Крім того, Барселоні важливо не вилетіти з Ліги чемпіонів на груповому етапі, як минулого року.

Раніше стала відома зарплата Хаві у Барселоні.

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