Мета Барселони - перемога в чемпіонаті Іспанії

У Лізі чемпіонів каталонці мають не вилетіти з групи

Джерело - Diario Sport.

У цьому сезоні Барселона віддасть пріоритет перемозі в Ла-Лізі, а не у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Diario Sport.

Тренерський штаб каталонського клубу вважає, що цього сезону команді не вдасться розраховувати на перемогу у всіх турнірах.

Головна мета каталонців на цей сезон - перемога у Ла-Лізі.

Якщо команді вдасться виграти ще й Кубок Іспанії, то сезон вважатимуть ідеальним.

Крім того, Барселоні важливо не вилетіти з Ліги чемпіонів на груповому етапі, як минулого року.

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