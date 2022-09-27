Мета Барселони - перемога в чемпіонаті Іспанії

Джерело - Diario Sport.
У цьому сезоні Барселона віддасть пріоритет перемозі в Ла-Лізі, а не у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє Diario Sport.
Тренерський штаб каталонського клубу вважає, що цього сезону команді не вдасться розраховувати на перемогу у всіх турнірах.
Головна мета каталонців на цей сезон - перемога у Ла-Лізі.
Якщо команді вдасться виграти ще й Кубок Іспанії, то сезон вважатимуть ідеальним.
Крім того, Барселоні важливо не вилетіти з Ліги чемпіонів на груповому етапі, як минулого року.