Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна України прийме Словаччину у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації за вихід на чемпіонат Європи.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Україна U-21: Трубін, Драмбаєв, Сирота, Таловєров, Сич, Михайленко, Бондаренко, Криськів, Судаков, В’юнник, Сікан
Запасні: Фесюн, Боль, Желізко, Бражко, Назаренко, Ярмолюк, Очеретько, Ванат, Кухаревич
Словаччина U-21: Белко, Месик, Оберт, Немчик, Дятко, Кадак, Покорни, Лавринчик, Суслов, Капралик, Стрелєц
Запасні: Лудга, Суля, Коша, Небила, Мислович, Галчик, Труса, Гольян, Войтко
Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.