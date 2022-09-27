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Сирота, Судаков та Сікан - у старті збірної України U-21 на матч зі Словаччиною

Сьогодні 17:20 690 0
Поєдинок розпочнеться о 18:30
Сирота, Судаков та Сікан - у старті збірної України U-21 на матч зі Словаччиною
#Збірна України U-21

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України прийме Словаччину у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації за вихід на чемпіонат Європи.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Україна U-21: Трубін, Драмбаєв, Сирота, Таловєров, Сич, Михайленко, Бондаренко, Криськів, Судаков, В’юнник, Сікан

Запасні: Фесюн, Боль, Желізко, Бражко, Назаренко, Ярмолюк, Очеретько, Ванат, Кухаревич

Словаччина U-21: Белко, Месик, Оберт, Немчик, Дятко, Кадак, Покорни, Лавринчик, Суслов, Капралик, Стрелєц

Запасні: Лудга, Суля, Коша, Небила, Мислович, Галчик, Труса, Гольян, Войтко

Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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