Головне
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Вчора 22:38 1934
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 09:39 14396
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа
Вчора 22:24 2085
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 17:00 5123 3
Favbet Foundation допоміг евакуювати 131 людину з окупованих територій
Вчора 12:38 188
Ребров передав п'ятий автомобіль для ЗСУ
Вчора 12:00 756
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300
Вчора 10:58 30892
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:11 245248
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Вчора 09:59 2426
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 00:03 1657
Прямі трансляції

Збірна України U-21 прийме Словаччину у матчі за вихід на ЧЄ

Сьогодні 09:38 387 0
Почато матчу о 18:30 за київським часом
Збірна України U-21 прийме Словаччину у матчі за вихід на ЧЄ

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України прийме Словаччину у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації за вихід на чемпіонат Європи.

Матч відбудеться у польському місті Бельсько-Бяла на Муніципальному стадіоні. Початок о 18:30.

У першому матчі плей-офф кваліфікації Євро молодіжна збірна України поступилася в Жиліні — 2:3. 

Склад молодіжної збірної України 

Воротарі: Дмитро Мацапура (Зоря Луганськ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк).

Захисники: Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Дмитро Капінус (Металіст 1925 Харків), Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Максим Таловєров (Слован, Чехія). 

Півзахисники: Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Володимир Бражко, Микола Михайленко (обидва — Зоря Луганськ), Ельдар Кулієв (Минай), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія). 

Нападники: Владислав Ванат (Динамо Київ), Богдан В’юнник (Цюрих, Швейцарія), Микола Кухаревич (Хіберніан, Шотландія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк). 

Пряма трансляція відбуватиметься на регіональних каналах Суспільного мовлення, а також на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300 Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300 30892
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста 2634
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 14396
У Бразилії гравець забив феноменальний гол боковими ножицями - ВІДЕО У Бразилії гравець забив феноменальний гол боковими ножицями - ВІДЕО 2486
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 5123 3
Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО 3935
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18309
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 42682
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20944
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11030 3
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 16108 26
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21750