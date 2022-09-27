Збірна України U-21 прийме Словаччину у матчі за вихід на ЧЄ

Почато матчу о 18:30 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України прийме Словаччину у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації за вихід на чемпіонат Європи.

Матч відбудеться у польському місті Бельсько-Бяла на Муніципальному стадіоні. Початок о 18:30.

У першому матчі плей-офф кваліфікації Євро молодіжна збірна України поступилася в Жиліні — 2:3.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Дмитро Мацапура (Зоря Луганськ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк).

Захисники: Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Дмитро Капінус (Металіст 1925 Харків), Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Максим Таловєров (Слован, Чехія).

Півзахисники: Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Володимир Бражко, Микола Михайленко (обидва — Зоря Луганськ), Ельдар Кулієв (Минай), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Владислав Ванат (Динамо Київ), Богдан В’юнник (Цюрих, Швейцарія), Микола Кухаревич (Хіберніан, Шотландія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Пряма трансляція відбуватиметься на регіональних каналах Суспільного мовлення, а також на YouTube-каналі Української асоціації футболу.