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Бондаренко: На полі зі Словаччиною буде зовсім інша команда

Сьогодні 11:37 268 0
Артем Бондаренко розповів про підготовку до матчу-відповіді плей-оф відбору чемпіонату Європи проти словаків.
Бондаренко: На полі зі Словаччиною буде зовсім інша команда

Джерело - suspilne.media.

Молодіжна збірна України налаштовується на перемогу у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації ЧЄ проти команди Словаччини.

Про це розповів Український півзахисник Артем Бондаренко.

"Ми звикли грати на натуральних полях, тоді як штучний газон у попередній грі зі Словаччиною створював для нас невеликий дискомфорт. Це в жодному разі не виправдання, а просто факт. Різниця полягає в усьому — у відчутті, у відскоку м’яча, у русі. Футбольні люди зрозуміють, що на штучному полі набагато важче грати.

Усі розуміють, що плей-оф складається з двох ігор, тому ми не робили ніякої трагедії, не сумували, а одразу почали відновлюватися й готуватися до наступної зустрічі. Вона буде найважливішою. Усе в наших руках. Ми завжди розмовляємо в команді, обговорюємо помилки, це нормально. Усі розуміють, яке перед нами стоїть завдання.

Ми розбирали Словаччину, у тому числі й підступні дії гравців суперника. Я гадаю, що на цей поєдинок ми вийдемо зовсім з іншим настроєм. На полі буде зовсім інша команда. Заготовки? Наша головна заготовка — виграти матч і пройти далі.

Хочеться подякувати тим людям, які прийшли нас підтримати у Словаччині. Була чимала кількість уболівальників. У Польщі чекаємо на ще більшу підтримку. У таких поєдинках, коли багато що залежить від психології, підтримка вболівальників для нас дуже важлива", — розповів Бондаренко.

Матч відбудеться у польському місті Бельсько-Бяла на Муніципальному стадіоні. Початок о 18:30.

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