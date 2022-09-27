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Ювентус готує трансфер нападника Челсі

Сьогодні 14:24 290 0
Крістіан Пулишич може змінити клуб
Ювентус готує трансфер нападника Челсі
Фото - gettyimages
#Пулишич, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ювентус

Джерело - ua-football.com.

Ювентус хоче підписати вінгера Челсі Крістіана Пулишича.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Керівництво "б'янконери" вже розпочало переговори з агентом американця.

У Ювентусі поки що хочуть зрозуміти наскільки він зацікавлений у трансфері наприкінці сезону. Його контракт розрахований до літа 2024 року.

Зазначається, що "сині" не продаватимуть його за дешево і вимагатимуть 35 мільйонів євро.

Цього сезону Пулишич провів за Челсі 8 матчів і не відзначився результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює 24-річного хавбека у 42 мільйони євро.

Раніше Ювентус визначився з трансферними цілями.

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