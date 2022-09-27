Ювентус готує трансфер нападника Челсі

Крістіан Пулишич може змінити клуб

Ювентус хоче підписати вінгера Челсі Крістіана Пулишича.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Керівництво "б'янконери" вже розпочало переговори з агентом американця.

У Ювентусі поки що хочуть зрозуміти наскільки він зацікавлений у трансфері наприкінці сезону. Його контракт розрахований до літа 2024 року.

Зазначається, що "сині" не продаватимуть його за дешево і вимагатимуть 35 мільйонів євро.

Цього сезону Пулишич провів за Челсі 8 матчів і не відзначився результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює 24-річного хавбека у 42 мільйони євро.

Раніше Ювентус визначився з трансферними цілями.