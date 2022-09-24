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Ювентус визначився з трансферними цілями

Сьогодні 12:25 86 0
Стали відомі трансферні цілі Ювентуса
Ювентус визначився з трансферними цілями
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Ювентус визначився з потенційними трансферними цілями на майбутнє.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Туринці знаходяться в пошуках вільних агентів та дешевих вікових гравців. Клуб намагатиметься економити кошти, адже рада директорів закликала зменшити витрати.

У списку можливих кандидатів на підсилення складу зараз знаходяться Антуан Грізманн (Атлетіко/ Барселона), Марко Асенсіо (Реал) та Крістіан Пулішич (Челсі). Також Ювентус планує укомплектувати захисну ланку – скаути стежать за Алексом Грімальдо (Бенфіка) і Серхіо Регілоном (Атлетіко/Тоттенгем).

За інформацією журналіста Екрема Конура, у сферу інтересів туринського клубу потрапив й Адама Траоре (Вулвергемптон). Варіант з його придбанням розглядатимуть взимку.

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