Барселона визначила головну трансферну ціль на літо 2023 року

Барселона хоче підписати Бернарду Сілву

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілву може продовжити свою кар'єру у складі Барселони.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

28-річний португалець є головною метою каталонського клубу на літнє трансферне вікно наступного року. Головний тренер команди Хаві хоче мати досвідченого футболіста, який чудово ладнає з позиційним футболом.

Також наголошується, що для цього переходу "блаугранас" доведеться розлучитися з кількома футболістами через фінансові проблеми клубу.

Очікується, що "міщани" вимагатимуть за гравця близько 80 млн євро, а якщо враховувати бонуси, то сума може сягнути до 100 млн євро.

У нинішньому сезоні Бернарду провів 10 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, Мессі готовий повернутися у Барселону.