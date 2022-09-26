Дешам: Бензема заслуговує на Золотий М'яч

Нападник Реала та збірної Франції Каріма Бензема має виграти Золотий М'яч.

Про це розповів головний тренер національної команди Франції Дідьє Дешам в інтерв'ю виданню RMC Sport.

"Сподіваюся, Золотий м'яч виграє Бензема. Він на це заслуговує через все, що зробив протягом сезону в Реалі, з яким виграв важливі трофеї, а з нами – Лігу націй.

Він був одним із найкращих нападників у світі протягом багатьох років. Думаю, у нього дуже добрі шанси. Буду дуже радий, якщо він отримає Золотий м'яч. Він уже взяв один у ЛЧ. Очевидно, що це буде нашою додатковою перевагою на ЧС", - сказав Дешам.