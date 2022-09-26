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Дешам: Бензема заслуговує на Золотий М'яч

Сьогодні 22:12 133 0
Дешам назвав свого підопічного одним із найкращих форвардів останніх років.
Дешам: Бензема заслуговує на Золотий М'яч
Фото - gettyimages
#Дешам, #Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - isport.ua.

Нападник Реала та збірної Франції Каріма Бензема має виграти Золотий М'яч.

Про це розповів головний тренер національної команди Франції Дідьє Дешам в інтерв'ю виданню RMC Sport.

"Сподіваюся, Золотий м'яч виграє Бензема. Він на це заслуговує через все, що зробив протягом сезону в Реалі, з яким виграв важливі трофеї, а з нами – Лігу націй.

Він був одним із найкращих нападників у світі протягом багатьох років. Думаю, у нього дуже добрі шанси. Буду дуже радий, якщо він отримає Золотий м'яч. Він уже взяв один у ЛЧ. Очевидно, що це буде нашою додатковою перевагою на ЧС", - сказав Дешам.

Нагадаємо, Реал готує нові контракти для Модрича та Бензема.

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