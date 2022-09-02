Реал готує нові контракти для Модрича та Бензема

Реал хоче зберегти двох ветеранів

Реал хоче запропонувати півзахиснику Луці Модричу та нападнику Каріму Бензема нові контракти до 2024 року.

Про це повідомляє Marca.

Нинішні контракти обох гравців закінчуються влітку 2023 року.

Про ставлення до нової угоди 36-річного хорвата поки невідомо, зазначається, що багато буде залежати від стану здоров'я гравця, його продуктивності, загальних результатів клубу та інших факторів.

У випадку з 34-річним французом немає майже ніяких сумнівів, що Бензема підпише нову угоду.

Керівництво та тренерський штаб вважають його недоторканим, а сам гравець насолоджується своїм статусом зірки клубу.