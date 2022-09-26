Захиснику Барселони зроблять операцію

Захисник Барселони та збірної Уругваю Рональд Араухо перенесе операцію.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

У футболіста розрив сухожилля привідного м’яза на правому стегні. Операцію проведе доктор Лассе Лемпайнен під наглядом медичного персоналу клубу в Турку (Фінляндія). Після хірургічного втручання клуб зробить ще одну заяву з приводу його стану здоров'я.

Раніше повідомлялось, що футболіст пропустить 6-8 тижнів. В поточному сезоні 23-річний уругвайський центральний захисник провів за Барселону сім матчів, шість із яких відіграв повністю.

Нагадаємо, Мессі готовий повернутися у Барселону.