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Захиснику Барселони зроблять операцію

Сьогодні 20:10 207 0
Захиснику Барселони зроблять операцію
Фото - gettyimages
#Барселона, #Рональд Араухо

Джерело - tribuna.com.

Захисник Барселони та збірної Уругваю Рональд Араухо перенесе операцію.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

У футболіста розрив сухожилля привідного м’яза на правому стегні. Операцію проведе доктор Лассе Лемпайнен під наглядом медичного персоналу клубу в Турку (Фінляндія). Після хірургічного втручання клуб зробить ще одну заяву з приводу його стану здоров'я.

Раніше повідомлялось, що футболіст пропустить 6-8 тижнів. В поточному сезоні 23-річний уругвайський центральний захисник провів за Барселону сім матчів, шість із яких відіграв повністю.

Нагадаємо, Мессі готовий повернутися у Барселону.

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