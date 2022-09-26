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Джойс назвав бажаного суперника

Сьогодні 16:45 237 0
Джо Джойс візьме паузу для відновлення
Джойс назвав бажаного суперника
Фото - gettyimages
#Джо Джойс

Джерело - isport.ua.

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) хоче наступний бій провести з ТОП-боксером.

Про це розповів сам боєць в інтерв'ю October Red Boxing.

Актуально: Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика

"Усик, Ф'юрі, можливо, Джошуа, не знаю. Якщо Усик і Ф'юрі не захочуть битися зі мною, то мене в будь-якому випадку піднімуть до статусу чемпіона WBO.

Є варіанти. Все виглядає добре. Зараз я збираюся відновитися, піти у відпустку і розслабитися. Схоже, що я повернуся в березні", - сказав Джойс.

Раніше Джойс кинув виклик Усику.

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