Джойс назвав бажаного суперника

Джерело - isport.ua.
Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) хоче наступний бій провести з ТОП-боксером.
Про це розповів сам боєць в інтерв'ю October Red Boxing.
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"Усик, Ф'юрі, можливо, Джошуа, не знаю. Якщо Усик і Ф'юрі не захочуть битися зі мною, то мене в будь-якому випадку піднімуть до статусу чемпіона WBO.
Є варіанти. Все виглядає добре. Зараз я збираюся відновитися, піти у відпустку і розслабитися. Схоже, що я повернуся в березні", - сказав Джойс.
Раніше Джойс кинув виклик Усику.