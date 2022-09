Ювентус не хоче продавати Влаховича в клуби АПЛ

Ювентус не має наміру продавати свого форварда Душана Влаховича.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Попри інтерес англійських клубів, "б'янконері" не хочуть відпускати 22-річного серба.

У клубі певні, що він виросте у топового футболіста.

Despite the last rumors about english clubs’ interests, Dusan #Vlahovic is currently considered non-transferable by #Juventus. He has been an important and expensive signing for #Juve, which are convinced he will become a top player. #transfers