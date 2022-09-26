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Стоїчков: Мене хвилює війна, багато моїх друзів в Україні

Сьогодні 13:55 423 0
Легендарний форвард розповів про війну в Україні
Стоїчков: Мене хвилює війна, багато моїх друзів в Україні
#Барселона, #Стоїчков

Джерело - gol.bg.

Легендарний нападник Барселони та збірної Болгарії Христо Стоїчков переживає через війну в Україні.

Про це він розповів порталу gol.bg.

"Я завжди боровся за мир, тому що немає нічого кращого за розуміння, що люди з різних куточків світу сидять і говорять один з одним. Що несе нам війна, злидні? Тільки проблеми. Немає нічого кращого за свободу, мир і любов. Природно, мене хвилює війна. Багато моїх друзів в Україні", - сказав Стоїчков.

Нагадаємо, стала відома зарплата Хаві у Барселоні.

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