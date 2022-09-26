Легендарний нападник Барселони та збірної Болгарії Христо Стоїчков переживає через війну в Україні.

Про це він розповів порталу gol.bg.

"Я завжди боровся за мир, тому що немає нічого кращого за розуміння, що люди з різних куточків світу сидять і говорять один з одним. Що несе нам війна, злидні? Тільки проблеми. Немає нічого кращого за свободу, мир і любов. Природно, мене хвилює війна. Багато моїх друзів в Україні", - сказав Стоїчков.