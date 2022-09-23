Хаві хоче підписати у Барселону півзахисника Реал Сосьєдада

Хаві підшукує заміну Бускетсу

Півзахисник Реал Сосьєдада Мартін Субіменді може продовжити кар'єру у Барселоні.

Про це повідомляє журналіст Фернандо Поло.

Головний тренер каталонців Хаві бачить у 23-річному футболісті ідеального кандидата для підсилення півзахисту, особливо на фоні можливого відходу Бускетса.

В контракті футболіста прописана клаусула у розмірі 60 млн євро, але Барселона не вважає це занадто високою ціною за Субіменді.

Реал Сосьєдад хоче запропонувати футболісту нову угоду з підвищеною зарплатнею та збільшивши суму клаусули.

Раніше Барселони узгодила перехід захисника Атлетіка.