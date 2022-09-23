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Хаві хоче підписати у Барселону півзахисника Реал Сосьєдада

Сьогодні 15:25 154 0
Хаві підшукує заміну Бускетсу
Хаві хоче підписати у Барселону півзахисника Реал Сосьєдада
#Барселона, #Реал Сосьєдад, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Реал Сосьєдада Мартін Субіменді може продовжити кар'єру у Барселоні.

Про це повідомляє журналіст Фернандо Поло.

Головний тренер каталонців Хаві бачить у 23-річному футболісті ідеального кандидата для підсилення півзахисту, особливо на фоні можливого відходу Бускетса.

В контракті футболіста прописана клаусула у розмірі 60 млн євро, але Барселона не вважає це занадто високою ціною за Субіменді.

Реал Сосьєдад хоче запропонувати футболісту нову угоду з підвищеною зарплатнею та збільшивши суму клаусули.

Раніше Барселони узгодила перехід захисника Атлетіка.

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