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Клаудіо Пісарро провів прощальний матч

Сьогодні 20:11 237 0
Клаудіо Пісарро провів прощальний матч
#Баварія, #Вердер, #Челсі

Джерело - Tribuna.com.

Колишній нападник Баварії, Челсі, Вердера та збірної Перу Клаудіо Пісарро зіграв останній матч у кар'єрі.

Про це повідомляє пресслужба Баварії.

Вчора, 24 вересня Пісарро провів три відрізки по 30 хвилин за три різні команди.

В перші півгодини результативну нічию розписали Вердер та Друзі Клаудіо (2:2). Сам Пісарро відзначився забитим голом вже на 2-й хвилині.

В другій тридцятихвилинці зустрілися Легенди Баварії та Друзі Клаудіо (4:4). 43-річний перуанець записав до свого активу дубль.

Останній відрізок завершився ще однією нічиєю - між Легендами Баварії та Вердером (2:2). На 16-й хвилині Клаудіо забив четвертий гол за вечір.

Клаудіо Пісарро оголосив про завершення кар'єри 6 липня 2020 року.

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