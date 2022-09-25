Клаудіо Пісарро провів прощальний матч

Колишній нападник Баварії, Челсі, Вердера та збірної Перу Клаудіо Пісарро зіграв останній матч у кар'єрі.

Про це повідомляє пресслужба Баварії.

Вчора, 24 вересня Пісарро провів три відрізки по 30 хвилин за три різні команди.

В перші півгодини результативну нічию розписали Вердер та Друзі Клаудіо (2:2). Сам Пісарро відзначився забитим голом вже на 2-й хвилині.

В другій тридцятихвилинці зустрілися Легенди Баварії та Друзі Клаудіо (4:4). 43-річний перуанець записав до свого активу дубль.

Останній відрізок завершився ще однією нічиєю - між Легендами Баварії та Вердером (2:2). На 16-й хвилині Клаудіо забив четвертий гол за вечір.

Клаудіо Пісарро оголосив про завершення кар'єри 6 липня 2020 року.