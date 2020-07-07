Легендарний футболіст Бундесліги завершив кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Перуанський нападник бременського Вердера Клаудіо Пісарро прийняв рішення завершити кар'єру.

Вчора, 6 липня, Вердер зіграв у результативну нічию з Гайденгаймом і залишився у Бундеслізі. 41-річний форвард всю гру провів на лаві запасних, але після матчу команда проводила Клаудіо, похитав його на руках.

Перуанець завершив кар'єру, перебуваючи на 6-му місці в списку найкращих бомбардирів Бундесліги в історії – 197 голів, і найкращим бомбардиром в історії Вердера – 153 голи.

Пісарро – шестиразовий чемпіон Німеччини у складі Баварії і шестиразовий володар Кубка Німеччини (5 у складі Баварії, 1 у складі Вердера). Переможець Ліги чемпіонів-2012/13, Суперкубка УЄФА і клубного чемпіонату світу (все в Баварії).

У сезоні-2019/20 Пісарро провів за Вердер 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Також Клаудіо належить рекорд за кількістю матчів для легіонерів Бундесліги – 490.

Нагадаємо, Вердер зіграв у результативну нічию з Гайденгаймом і залишився у Бундеслізі.