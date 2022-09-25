Джеко може залишити Інтер наступного літа

Інтер не планує продовжувати контракт з нападником Едіном Джеко.

Про це повідомляє FC Inter News.

Наступного літа термін угоди між Інтером та Джеко спливає, і наразі клуб не планує продовжувати контракт з нападником через стратегію зниження зарплат. Повідомляється, що в послугах 36-річного боснійця зацікавлені клуби з МЛС та Саудівської Аравії, а також представник турецької Суперліги Адана Демірспор. Втім, Едін хоче провести сезон у Європі до кінця та виграти скудетто з Інтером.

Цього літа Джеко потрапив у сферу інтересів Валенсії та Наполі.

Зазначимо, що раніше лідер збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко відмовився грати проти збірної росії.