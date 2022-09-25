Ювентус думає над трансфером захисника ПСЖ

Туринці хочуть посилити оборону

У поле зору туринського Ювентуса потрапив фланговий захисник паризького ПСЖ Хуан Бернат.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

29-річний іспанець нібито позитивно ставиться до перспективи свого переходу в Ювентус з ПСЖ. Причина - втрата гравцем місця в основному складі паризького колективу.

Окрім Берната, Ювентус також вивчає кандидатури інших латералей - Серхіо Регілона з Тоттенгема та Алехандро Гримальдо з Бенфіки.

Чинний контракт Хуана Берната з ПСЖ розрахований до літа 2025 року. Його трансферна вартість, згідно з даними Transfermarkt, становить не більше ніж 12 млн євро.

Нагадаємо Ювентус та ПСЖ можуть поборотися за Канте.