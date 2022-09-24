Рух розгромив аматорську команду у контрольному матчі

Дубль у звітному матчі оформив Бойчук

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух провів контрольний матч проти команди Скала 1911 з обласного чемпіонату.

Матч завершилася з рахунком 4:0 на користь клубу з УПЛ. Дубль оформив Бойчук, ще по голу забили Слюсар та Слюбик.

Контрольний матч

24 вересня

Рух (Львів) - Скала 1911 (Стрий) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Бойчук, 2:0 - 22 Бойчук, 3:0 - 63 Слюсар, 4:0 - 77 Слюбик

Рух: Ванівський, Роман, Слюбик, Слюсар, Лях (Руніч, 46), Федорчук, Довгий (Сапуга, 46), Таллес, Бойчук, Соломон-Отабор (Мисик, 46), Климчук (Карабін, 46)

Нагадаємо Рух виграв дебютний матч в Юнацькій лізі УЄФА.