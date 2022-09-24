Рух розгромив аматорську команду у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Львівський Рух провів контрольний матч проти команди Скала 1911 з обласного чемпіонату.
Матч завершилася з рахунком 4:0 на користь клубу з УПЛ. Дубль оформив Бойчук, ще по голу забили Слюсар та Слюбик.
Контрольний матч
24 вересня
Рух (Львів) - Скала 1911 (Стрий) 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 15 Бойчук, 2:0 - 22 Бойчук, 3:0 - 63 Слюсар, 4:0 - 77 Слюбик
Рух: Ванівський, Роман, Слюбик, Слюсар, Лях (Руніч, 46), Федорчук, Довгий (Сапуга, 46), Таллес, Бойчук, Соломон-Отабор (Мисик, 46), Климчук (Карабін, 46)
Нагадаємо Рух виграв дебютний матч в Юнацькій лізі УЄФА.