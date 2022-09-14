Рух виграв дебютний матч у Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Рух здобув історичну перемогу над Заглембе у юнацькій лізі УЄФА.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь львівського клубу.
Юнацька ліга УЄФА
1 тур, 14 вересня
Рух (Львів) – Заглембе (Любін) 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Непейпієв
Попередження: Столярчук, 14, Слюбик, 45+1, 48, Кітела, 60, Герета, 90+5.
Вилучення: Слюбик, 48.
Рух U-19: Герета, Роман, Холод, Слюбик, Кітела, Бойко (Русяк, 67), Підгурський, Непейпієв (Добрянський, 79), О. Федор, Столярчук (Товарницький, 51), Пастух (Касарда, 45).