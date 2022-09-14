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Рух виграв дебютний матч у Юнацькій лізі УЄФА

Сьогодні 20:12 151 0
Дебютна зустріч Руха U-19 у турнірі.
Рух виграв дебютний матч у Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Рух здобув історичну перемогу над Заглембе у юнацькій лізі УЄФА.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь львівського клубу.

Юнацька ліга УЄФА

1 тур, 14 вересня

Рух (Львів) – Заглембе (Любін) 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Непейпієв

Попередження: Столярчук, 14, Слюбик, 45+1, 48, Кітела, 60, Герета, 90+5.

Вилучення: Слюбик, 48.

Рух U-19: Герета, Роман, Холод, Слюбик, Кітела, Бойко (Русяк, 67), Підгурський, Непейпієв (Добрянський, 79), О. Федор, Столярчук (Товарницький, 51), Пастух (Касарда, 45).

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