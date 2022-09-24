Експомічник Шевченка став асистентом Де Дзербі у Брайтоні

Андреа Мальдера працюватиме у Брайтоні

Ексасистента Андрія Шевченка у збірній України з футболу Андреа Мальдера призначено помічником Де Дзербі, який є головним тренером Брайтона.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

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Роберто Де Дзербі та Андреа Мальдера отримали робочі візи, тому тепер можуть розпочати свої обов'язки у новому клубі.

Також до тренерського штабу приєднаються Вінченцо Тереза ​​та Маркатільо Маркатіллі, а Нік Стенлі, який виконував обов'язки головного тренера Брайтона до призначення Де Дзербі, тепер очолюватиме молодіжну команду.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Брайтон.