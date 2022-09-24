Мессі: Почуваюся набагато краще, ніж минулого року

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі назвав зміни порівняно з минулим сезоном у ПСЖ.

Про це розповів сам футболіст.

"Я почуваюся добре, не так, як минулого року. Я знав, що так і буде. Я вже говорив це раніше. У мене був поганий період, я не міг знайти себе.

Цього року все по-іншому. Я приїхав з іншим настроєм, більш пристосованим до клубу, роздягальні, партнерів по команді, грі. Щиро кажучи, я почуваюся дуже добре. Я знову отримую задоволення", – сказав Мессі.