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Мессі: Почуваюся набагато краще, ніж минулого року

Сьогодні 13:24 183 0
Мессі прокоментував свою гру у ПСЖ
Мессі: Почуваюся набагато краще, ніж минулого року
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - ua-football.com.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі назвав зміни порівняно з минулим сезоном у ПСЖ.

Про це розповів сам футболіст.

"Я почуваюся добре, не так, як минулого року. Я знав, що так і буде. Я вже говорив це раніше. У мене був поганий період, я не міг знайти себе.

Цього року все по-іншому. Я приїхав з іншим настроєм, більш пристосованим до клубу, роздягальні, партнерів по команді, грі. Щиро кажучи, я почуваюся дуже добре. Я знову отримую задоволення", – сказав Мессі.

Нагадаємо, Мессі готовий повернутися у Барселону.

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