Збірна Англії вилетіла з дивізіону А Ліги націй УЄФА

Збірна Англії поступилася Італії в межах 5-го туру дивізіону А Ліги націй УЄФА (0:1).

Після 5 турів у "трьох львів" лише два залікових бали.

Таким чинном, підопічні Гарета Саутгейта втратили шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, збірна Угорщини сенсаційно переграла Німеччину.

🇭🇺 Hungary beat Germany for the first time since 2004 👏👏👏



Next up? Italy on Monday for a place in the finals!#NationsLeague pic.twitter.com/XbLWQ5KJ95