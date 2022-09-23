Збірна Англії вилетіла з дивізіону А Ліги націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Збірна Англії поступилася Італії в межах 5-го туру дивізіону А Ліги націй УЄФА (0:1).
Після 5 турів у "трьох львів" лише два залікових бали.
Таким чинном, підопічні Гарета Саутгейта втратили шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.
Нагадаємо, збірна Угорщини сенсаційно переграла Німеччину.
🇭🇺 Hungary beat Germany for the first time since 2004 👏👏👏— UEFA Nations League (@EURO2024) September 23, 2022
Next up? Italy on Monday for a place in the finals!#NationsLeague pic.twitter.com/XbLWQ5KJ95