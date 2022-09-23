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Збірна Англії вилетіла з дивізіону А Ліги націй УЄФА

Вчора 23:53 180 0
Англійці поступилися збірній Італії
Збірна Англії вилетіла з дивізіону А Ліги націй УЄФА
#Ліга націй УЄФА, #збірна Англії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії поступилася Італії в межах 5-го туру дивізіону А Ліги націй УЄФА (0:1).

Після 5 турів у "трьох львів" лише два залікових бали.

Таким чинном, підопічні Гарета Саутгейта втратили шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, збірна Угорщини сенсаційно переграла Німеччину.

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