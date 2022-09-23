Збірна Англії вилетіла з дивізіону А Ліги націй УЄФА

Англійці поступилися збірній Італії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії поступилася Італії в межах 5-го туру дивізіону А Ліги націй УЄФА (0:1).

Після 5 турів у "трьох львів" лише два залікових бали.

Таким чинном, підопічні Гарета Саутгейта втратили шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, збірна Угорщини сенсаційно переграла Німеччину.