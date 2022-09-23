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Німеччина програла Угорщині, Італія здолала Англію: результати 5 туру Ліги націй

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Результати 5 туру Ліги націй
Німеччина програла Угорщині, Італія здолала Англію: результати 5 туру Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 вересня, відбулося 7 матчів у межах 5 туру Ліги націй.

Ліга націй УЄФА - Ліга А
Тур 5, 23 вересня

Італія - Англія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Распадорі

Німеччина - Угорщина 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 17 Салай

Ліга націй УЄФА - Ліга B

Боснія і Герцеговина - Чорногорія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Демірович

Фінляндія - Румунія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Пуккі, 1:1 - 52 Тенасе

Ліга націй УЄФА - Ліга С

Грузія - Північна Македонія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 автогол Міовскі, 2:0 - 64 Кварацхелія

Болгарія - Гібралтар 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 23 Антов, 1:1 - 26 Чіполіна, 2:1 - 36 Десподов, 3:1 - 52 Кірілов, 4:1 - 55 Стефанов, 5:1 - 81 Пламенов

Ліга націй УЄФА - Ліга D

Естонія - Мальта 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+6 Саппінен, 1:1 - 51 Теума(пен), 2:1 - 86 Анієр

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