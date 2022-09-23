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Ювентус може купити Грізманна

Вчора 23:19 163 0
Француз грає в Атлетіко на правах оренди
Ювентус може купити Грізманна
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Ювентус, #Антуан Грізманн

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Ювентус має намір підписати нападника Барселони Антуана Грізманна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Француз зараз перебуває в оренді в Атлетико, але мадридський клуб випускає його після 60-ї хвилини, щоб не викуповувати у Барселони за 40 мільйонів євро.

Ювентус стежить за ситуацією довкола Грізманна. Але можливий трансфер залежатиме від того, чи форвард погодиться знизити зарплату.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко домовився з Барселоною про трансфер Грізманна.

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