Француз грає в Атлетіко на правах оренди

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Ювентус має намір підписати нападника Барселони Антуана Грізманна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Француз зараз перебуває в оренді в Атлетико, але мадридський клуб випускає його після 60-ї хвилини, щоб не викуповувати у Барселони за 40 мільйонів євро.

Ювентус стежить за ситуацією довкола Грізманна. Але можливий трансфер залежатиме від того, чи форвард погодиться знизити зарплату.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко домовився з Барселоною про трансфер Грізманна.