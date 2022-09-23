Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Ювентус має намір підписати нападника Барселони Антуана Грізманна.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Француз зараз перебуває в оренді в Атлетико, але мадридський клуб випускає його після 60-ї хвилини, щоб не викуповувати у Барселони за 40 мільйонів євро.
Ювентус стежить за ситуацією довкола Грізманна. Але можливий трансфер залежатиме від того, чи форвард погодиться знизити зарплату.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко домовився з Барселоною про трансфер Грізманна.