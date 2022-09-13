Атлетіко домовився з Барселоною про трансфер Грізманна

Барселона та Атлетіко найближчим часом можуть остаточно домовитися про зниження ціни викупу нападника Антуана Грізманна.

Про це повідомляє журналіст Лоїк Танзі.

Якщо раніше каталонці наполягали на вказаній сумі у 40 млн євро, то зараз сторони можуть зійтись на 25 млн.

Була інформація, що "матрацники" нібито спеціально не даватимуть форварду понад 50% ігрового часу у матчах, поки Барселона не знизить ціну на гравця. Це пов’язано з умовами оренди та обов’язковим викупом.

У поточному сезоні Грізманн виходив на заміну після 60-ї хвилини в усіх 6 офіційних іграх Атлетіко.

Раніше повідомлялося, що Барселона подасть в суд на Атлетіко через трансфер Грізманна.