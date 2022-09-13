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Атлетіко домовився з Барселоною про трансфер Грізманна

Сьогодні 12:29 424 0
Атлетіко домовився з Барселоною про трансфер Грізманна
Атлетіко домовився з Барселоною про трансфер Грізманна
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Антуан Грізманн

Джерело - tribuna.com.

Барселона та Атлетіко найближчим часом можуть остаточно домовитися про зниження ціни викупу нападника Антуана Грізманна.

Про це повідомляє журналіст Лоїк Танзі.

Якщо раніше каталонці наполягали на вказаній сумі у 40 млн євро, то зараз сторони можуть зійтись на 25 млн.

Була інформація, що "матрацники" нібито спеціально не даватимуть форварду понад 50% ігрового часу у матчах, поки Барселона не знизить ціну на гравця. Це пов’язано з умовами оренди та обов’язковим викупом.

У поточному сезоні Грізманн виходив на заміну після 60-ї хвилини в усіх 6 офіційних іграх Атлетіко.

Раніше повідомлялося, що Барселона подасть в суд на Атлетіко через трансфер Грізманна.

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