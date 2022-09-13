Атлетіко домовився з Барселоною про трансфер Грізманна

Джерело - tribuna.com.
Барселона та Атлетіко найближчим часом можуть остаточно домовитися про зниження ціни викупу нападника Антуана Грізманна.
Про це повідомляє журналіст Лоїк Танзі.
Якщо раніше каталонці наполягали на вказаній сумі у 40 млн євро, то зараз сторони можуть зійтись на 25 млн.
Була інформація, що "матрацники" нібито спеціально не даватимуть форварду понад 50% ігрового часу у матчах, поки Барселона не знизить ціну на гравця. Це пов’язано з умовами оренди та обов’язковим викупом.
У поточному сезоні Грізманн виходив на заміну після 60-ї хвилини в усіх 6 офіційних іграх Атлетіко.
Раніше повідомлялося, що Барселона подасть в суд на Атлетіко через трансфер Грізманна.