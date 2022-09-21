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Долгополов - росіянам: Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло

Сьогодні 16:45 184 0
Колишній український тенісист прокоментував оголошення мобілізації у росії
Долгополов - росіянам: Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло
#Олександр Долгополов

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов прокоментував оголошення мобілізації у росії (країні терористів).

Відповідний пост він залишив у Твіттері.

"Ой, виявилося тепер замість страху дубинки та ниття, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло", - написав Долгополов.

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