Долгополов - росіянам: Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло

Джерело - Чемпіон.
Колишній український тенісист Олександр Долгополов прокоментував оголошення мобілізації у росії (країні терористів).
Відповідний пост він залишив у Твіттері.
"Ой, виявилося тепер замість страху дубинки та ниття, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло", - написав Долгополов.
Ой, оказалось теперь вместо страха дубинки и нытья, придётся идти помирать. Не сложно было догадаться об этой вполне логичной цепочке, но профессор и россияне к этому не дошли. Пакеты не забывайте, отсидеться не вышло— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) September 21, 2022