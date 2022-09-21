Долгополов - росіянам: Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло

Колишній український тенісист Олександр Долгополов прокоментував оголошення мобілізації у росії (країні терористів).

Відповідний пост він залишив у Твіттері.

"Ой, виявилося тепер замість страху дубинки та ниття, доведеться йти помирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло", - написав Долгополов.