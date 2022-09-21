Мессі просив у Барселони 10 млн євро бонусу за підписання нового контракту у 2020 році

Стали відомі деталі переговорів Мессі з Барселоною

Нападник Ліонель Мессі мав низку вимог до Барселони, коли сторони обговорювали новий контракт у 2020 році.

Про це повідомляє Fichajes з посиланням на El Mundo.

Аргентинець хотів угоду до 2023 року з можливістю одностороннього продовження. Також хотів, щоб йому компенсували суму, на яку він погодився зі зниженням зарплати протягом пандемії, але тепер просив на 3% більше втрачених грошей.

Мессі просив підписний бонус у розмірі 10 млн євро. Також хотів встановити символічну клаусулу в розмірі 10 тисяч євро.

Ліонель влітку 2021-го залишив Барселону як вільний агент та перейшов у ПСЖ.

Раніше Мессі обійшов Роналду за числом голів з гри.