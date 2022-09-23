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Мбаппе - у ТОП-10 найкращих бомбардирів збірної Франції

Сьогодні 10:09 225 0
Кіліан Мбаппе забив 28-й гол за збірну Франції
Мбаппе - у ТОП-10 найкращих бомбардирів збірної Франції
#Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник Кіліан Мбаппе у матчі 5-го туру Ліги націй УЄФА Франція – Австрія (2:0) став автором одного з голів. На його рахунку 28 влучних ударів у формі національної команди.

Форвард піднявся на 10 місце у реєстрі бомбардирів збірної Франції. Мбаппе відтепер ділить цю позицію з Юрієм Джоркаєффом.

Найкращим бомбардиром французької збірної є Т’єррі Анрії, який має 51 гол. У топ-3 також входять Ольв'є Жиру (48 голів) та Антуан Грізманн (42 голи).

Раніше Мбаппе пояснив різницю його гри у збірній Франції та у ПСЖ.

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