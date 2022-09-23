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Мбаппе: У збірній Франції у мене набагато більше свободи, ніж в ПСЖ

Сьогодні 09:38 214 0
Кіліан Мбаппе прокоментував гру у збірній Франції
Мбаппе: У збірній Франції у мене набагато більше свободи, ніж в ПСЖ
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Нападник Кіліан Мбаппе пояснив різницю його ігрових функцій у збірній Франції та у ПСЖ.

Про це розповів сам нападник.

"В збірній я граю по-іншому. Тут від мене вимагаються не такі речі, як в клубі.

Тут у мене набагато більше свободи, бо тренер знає, що у нього є 9-й номер, такий як Жіру, який відпрацьовує в обороні, а в цей час можу знаходитись десь неподалік та шукати можливість вбігти у вільний простір.

У ПСЖ мене просять зіграти набагато глибше, в цьому різниця. Звичайно мені подобається, як і в клубі.

Фізичний стан в порядку, зараз у пріоритеті збірна, сподіваюся зіграти проти Данії в неділю", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, Реал не має наміру колись підписувати Мбаппе.

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