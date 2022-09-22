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Реал не має наміру колись підписувати Мбаппе

Вчора 23:31 194 0
Мадридці більше ніколи не робитимуть пропозицію французу
Реал не має наміру колись підписувати Мбаппе
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Реала відчуває себе зрадженим після того, як нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відмовився переходити в команду та підписав новий контракт з парижанами.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Мадридці більше ніколи не робитимуть пропозицію Мбаппе. Варіант із запрошенням француза тепер не розглядається.

Нагадаємо, Реал та гранди АПЛ цікавляться Беллінгемом.

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