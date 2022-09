Реал не має наміру колись підписувати Мбаппе

Керівництво Реала відчуває себе зрадженим після того, як нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відмовився переходити в команду та підписав новий контракт з парижанами.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Мадридці більше ніколи не робитимуть пропозицію Мбаппе. Варіант із запрошенням француза тепер не розглядається.

