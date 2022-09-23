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Тухелю загрожує депортація із Великої Британії

Сьогодні 10:37 361 0
Тухелю загрожує депортація із Великої Британії
Фото - gettyimages
#Томас Тухель, #Челсі

Джерело - sport.ua.

Екснаставник Челсі Томас Тухель має залишити межі Великої Британії протягом 90 днів після звільнення з клубу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Цей термін має бути витриманий, оскільки Велика Британія не є членом Європейського Союзу.

Повідомляється, що 49-річний Тухель опинився у підвішеному стані після звільнення зі стану "пенсіонерів". У тренера тепер є 90 днів, щоб виїхати до Європи чи будь-якого іншого місця, що дозволить йому уникнути депортації з Великої Британії. Джерело стверджує, що міграційній службі питання перебування Томаса Тухеля у країні нібито взяли під особливий контроль.

Раніше повідомлялося, що Тухель готовий піти на зниження зарплатні заради Баварії.

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