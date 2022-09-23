Ван Гал: Не пропустити у грі проти Левандовського – це щось дуже позитивне

Збірна Нідерландів домінувала у матчі Ліги націй проти Польщі.

Про це розповів головний тренер нідерландців Луї ван Гал.

"Це було серйозним випробуванням для нас, оскільки ми грали проти таких топових нападників, як Левандовскі та Мілік, але ми пройшли це випробування з дуже добрим результатом. Я дуже задоволений тим, як ми сьогодні зіграли ввечері. Ми домінували та грали так, як я хотів, щоб ми грали.

Я сказав своїм гравцям, що хочу від них більшого тиску загалом – не лише на нашій половині поля, а й на половині суперника. Вони це зробили. Ось чому Польщі було так важко грати проти нас. Я дуже задоволений тим, як ми грали у обороні. Не пропустити у грі проти Левандовського та Міліка – це щось дуже позитивне", - сказав ван Гал.