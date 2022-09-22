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Франція перемогла Австрію, Хорватія переграла Данію: результати 5 туру Ліги націй

Вчора 23:41 904 0
Результати 5 туру Ліги націй
Франція перемогла Австрію, Хорватія переграла Данію: результати 5 туру Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 вересня, у межах 5 туру Ліги націй відбулося 10 матчів.

Ліга Націй УЄФА
5 тур, 22 вересня
Ліга А, Група 1

Франція - Австрія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 56 Мбаппе, 2:0 - 65 Жиру

Хорватія - Данія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Соса, 1:1 - 77 Еріксен, 2:1 - 79 Маєр

Група 4

Бельгія - Вельс 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Де Брейне, 2:0 - 37 Батшуаї, 2:1 - 50 Мур

Польща - Нідерланди 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Гакпо, 0:2 - 60 Бергвейн


Ліга С, Група 1

Литва - Фарерські острови 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Андреасен, 1:1 - 44 Слівка

Туреччина - Люксембург 3:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 9 Де Граса, 1:1 - 16 Ундер (пен), 1:2 - 37 Сінані, 2:2 - 39 автогол Шано, 2:3 - 69 Родрігеш, 3:3 - 87 Юксек

Група 3

Казахстан - Білорусь 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Габишев, 1:1 - 45+3 Савицький, 2:1 - 79 Зайнтудінов

Словаччина - Азербайджан 1:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 44 Дадашов, 1:1 - 90+3 Їрка (пен), 1:2 - 90+5 Хагверді

Ліга D, Група 1

Латвія - Молдова 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 26 Ревенко, 0:2 - 45 Ніколаєску, 1:2 - 55 Ікауньєкс

Ліхтенштейн - Андорра 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Убах, 0:2 - 81 Сервос

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