Франція перемогла Австрію, Хорватія переграла Данію: результати 5 туру Ліги націй

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Сьогодні, 22 вересня, у межах 5 туру Ліги націй відбулося 10 матчів.
Ліга Націй УЄФА
5 тур, 22 вересня
Ліга А, Група 1
Франція - Австрія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 56 Мбаппе, 2:0 - 65 Жиру
Хорватія - Данія 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Соса, 1:1 - 77 Еріксен, 2:1 - 79 Маєр
Група 4
Бельгія - Вельс 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Де Брейне, 2:0 - 37 Батшуаї, 2:1 - 50 Мур
Польща - Нідерланди 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Гакпо, 0:2 - 60 Бергвейн
Ліга С, Група 1
Литва - Фарерські острови 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Андреасен, 1:1 - 44 Слівка
Туреччина - Люксембург 3:3 (2:2)
Голи: 0:1 - 9 Де Граса, 1:1 - 16 Ундер (пен), 1:2 - 37 Сінані, 2:2 - 39 автогол Шано, 2:3 - 69 Родрігеш, 3:3 - 87 Юксек
Група 3
Казахстан - Білорусь 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 29 Габишев, 1:1 - 45+3 Савицький, 2:1 - 79 Зайнтудінов
Словаччина - Азербайджан 1:2 (0:1)
Гол: 0:1 - 44 Дадашов, 1:1 - 90+3 Їрка (пен), 1:2 - 90+5 Хагверді
Ліга D, Група 1
Латвія - Молдова 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 26 Ревенко, 0:2 - 45 Ніколаєску, 1:2 - 55 Ікауньєкс
Ліхтенштейн - Андорра 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Убах, 0:2 - 81 Сервос