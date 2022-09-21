Джерело - The Athletic.
Півзахисни дортмундської Боруссії Джудж Беллінгем може покинути команду наступного літа.
Про це повідомляє The Athletic.
Інтерес до трансферу 19-річного півзахисника у 2023 році проявляють Ліверпуль, Реал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Челсі.
Контракт хавбека з німецьким клубом розрахований до 2025 року. Борусія має намір запропонувати йому продовження угоди на покращених умовах.
Якщо Беллінгем наполягатиме на переході в інший клуб, Дортмунд вимагатиме близько 150 мільйонів євро за трансфер.
Нагадаємо, скаути Реала слідкували за Мудриком.