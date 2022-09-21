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#Беллінгем, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Челсі, #Боруссії Дортмунд

Джерело - The Athletic.

Півзахисни дортмундської Боруссії Джудж Беллінгем може покинути команду наступного літа.

Про це повідомляє The Athletic.

Інтерес до трансферу 19-річного півзахисника у 2023 році проявляють Ліверпуль, Реал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Челсі.

Контракт хавбека з німецьким клубом розрахований до 2025 року. Борусія має намір запропонувати йому продовження угоди на покращених умовах.

Якщо Беллінгем наполягатиме на переході в інший клуб, Дортмунд вимагатиме близько 150 мільйонів євро за трансфер.

Нагадаємо, скаути Реала слідкували за Мудриком.

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