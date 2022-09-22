Президент Футбольної асоціації Боснії: Матч з росією - виключно товариський

Віко Желькович прокоментував товариський матч з росією

Джерело - Dnevni Avaz.

Збірна Боснії і Герцоговини немає заборони на товариський матч з росією (терористичною країною).

Про це розповів президент футбольної асоціації БіГ Віко Желькович.

"Є різні думки, це нормально. Але також вважаю, що негативу певних ЗМІ та людей забагато. Думаю, кожен має право на свою думку, але це не означає, що чиясь думка має зобов’язувати когось, і що вони повинні думати так само".

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"Матч з росією слід сприймати як виключно товариський. Важливо сказати, що у нас є згода УЄФА. Вона відсторонила росію від проведення офіційних матчів, але що стосується товариських матчів, заборон на їх проведення немає", - сказав Желькович.

Нагадаємо, голкіпер збірної Боснії і Герцеговини Ібрахим Шехич виступив проти проведення товариського матчу.