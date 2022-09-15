Воротар збірної Боснії: Ніхто не поїде у Росію

Голкіпер збірної Боснії і Герцеговини Ібрахим Шехич виступив проти проведення товариського матчу з національною командою Росії 19 листопада в Санкт-Петербурзі.

Про це розповів сам футболіст.

"Чесно кажучи, я не можу повірити, що хтось придумав провести цей спаринг за два тижні до вирішального для нас матчу в Лізі націй. Замість того, щоб зосередитися на Чорногорії, ми маємо справу з неймовірними речами.

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Чесно кажучи, почуваюся жахливо. Я думаю, що це рішення не про футбол. Хтось просто хотів викликати суперечки. Шкода.

Скажу вам точно, що жоден із цих гравців, які були викликані на найближчі матчі, в Росію не поїде. Навіть якби вони хотіли, запевняю вас відповідально, клуби не відпустять гравців, тому що вони не зобов’язані відпускати їх на товариські матчі, а тим паче, що ні ФІФА, ні УЄФА не гарантують їм безпеку в Росії", - сказав Шехич.