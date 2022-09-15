Воротар збірної Боснії: Ніхто не поїде у Росію

Джерело - tribuna.com.
Голкіпер збірної Боснії і Герцеговини Ібрахим Шехич виступив проти проведення товариського матчу з національною командою Росії 19 листопада в Санкт-Петербурзі.
Про це розповів сам футболіст.
"Чесно кажучи, я не можу повірити, що хтось придумав провести цей спаринг за два тижні до вирішального для нас матчу в Лізі націй. Замість того, щоб зосередитися на Чорногорії, ми маємо справу з неймовірними речами.
Актуально: П'янич відмовився грати з Росією
Чесно кажучи, почуваюся жахливо. Я думаю, що це рішення не про футбол. Хтось просто хотів викликати суперечки. Шкода.
Скажу вам точно, що жоден із цих гравців, які були викликані на найближчі матчі, в Росію не поїде. Навіть якби вони хотіли, запевняю вас відповідально, клуби не відпустять гравців, тому що вони не зобов’язані відпускати їх на товариські матчі, а тим паче, що ні ФІФА, ні УЄФА не гарантують їм безпеку в Росії", - сказав Шехич.
Нагадаємо, Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з Росією.