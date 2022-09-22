Остаточне рішення про проведення матчу між Боснією та Росією буде прийнято 10 жовтня

Джерело - tribuna.com.
Доля товариського матчу між збірною Боснії і Герцоговини та Росією визначиться 10 жовтня.
Про це розповів голова Футбольного союзу Боснії та Герцеговини.
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"На сьогодні матч узгоджений, але остаточне рішення приймемо 10 жовтня.
Надто велика негативна енергетика окремих ЗМІ та людей з приводу цього матчу.
Кожен має право на власну думку, але це не означає, що вона має зобов’язувати інших і що вони повинні думати так само.
Це просто товариський футбольний матч", — сказав Зелькович.
Матч Росія - Боснія і Герцеговина запланований на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.
Раніше повідомлялося, що Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з Росією.