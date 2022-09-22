Остаточне рішення про проведення матчу між Боснією та Росією буде прийнято 10 жовтня

Доля товариського матчу між збірною Боснії і Герцоговини та Росією визначиться 10 жовтня.

Про це розповів голова Футбольного союзу Боснії та Герцеговини.

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"На сьогодні матч узгоджений, але остаточне рішення приймемо 10 жовтня.

Надто велика негативна енергетика окремих ЗМІ та людей з приводу цього матчу.

Кожен має право на власну думку, але це не означає, що вона має зобов’язувати інших і що вони повинні думати так само.

Це просто товариський футбольний матч", — сказав Зелькович.