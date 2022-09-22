Степаненко: Треба забути про цю поразку

Гравцям збірної України необхідно забути поразку від Шотландії та готуватися до наступних матчів Ліги націй.

Про це розповів півзахисник українців Тарас Степаненко.

"Це був дуже складний матч. У нас не було кількох ключових гравців і довелося випускати деяких молодих хлопців. Коли ти не можеш розраховувати на таких гравців, як Зінченко та Миколенко, які виступають в англійській Прем'єр-лізі, у такому інтенсивному матчі буде важко.

Треба забути про цю поразку та готуватися до двох наступних матчів – з Вірменією та Шотландією. У шотландців більше очок, але на них також чекають складні матчі", - сказав Степаненко.