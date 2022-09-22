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Степаненко: Треба забути про цю поразку

Сьогодні 08:27 361 0
Тарас Степаненко прокоментував поразку від національної команди Шотландії
Степаненко: Треба забути про цю поразку
#Тарас Степаненко

Джерело - Чемпіон.

Гравцям збірної України необхідно забути поразку від Шотландії та готуватися до наступних матчів Ліги націй.

Про це розповів півзахисник українців Тарас Степаненко.

"Це був дуже складний матч. У нас не було кількох ключових гравців і довелося випускати деяких молодих хлопців. Коли ти не можеш розраховувати на таких гравців, як Зінченко та Миколенко, які виступають в англійській Прем'єр-лізі, у такому інтенсивному матчі буде важко.

Треба забути про цю поразку та готуватися до двох наступних матчів – з Вірменією та Шотландією. У шотландців більше очок, але на них також чекають складні матчі", - сказав Степаненко.

Нагадаємо, збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй.

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