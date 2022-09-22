Тренер збірної Шотландії: Нам дуже пощастило із замінами

Збірна Шотландії провела вдалі заміні у другій половині гри проти національної команди України.

Про це розповів головний тренер шотландців Стів Кларк.

"Перед грою ми проаналізували багато інформації по збірній України. Сьогоднішній матч носив відкритий характер. Можливо, у першому таймі українці дещо переважали нашу команду. Але в перерві я попросив хлопців увімкнути швидкість і створювати ще більше тиску на ворота суперника, що, власне, і принесло нам перемогу.

Наголошу, що нам дуже пощастило із замінами, адже Дайкс, що з’явився з лави, відзначився двома забитими м’ячами", - відзначив Кларк.