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Тренер збірної Шотландії: Нам дуже пощастило із замінами

Сьогодні 08:39 142 0
Стів Кларк прокоментував перемогу над Україною
Тренер збірної Шотландії: Нам дуже пощастило із замінами
#Кларк

Джерело - uaf.ua.

Збірна Шотландії провела вдалі заміні у другій половині гри проти національної команди України.

Про це розповів головний тренер шотландців Стів Кларк.

"Перед грою ми проаналізували багато інформації по збірній України. Сьогоднішній матч носив відкритий характер. Можливо, у першому таймі українці дещо переважали нашу команду. Але в перерві я попросив хлопців увімкнути швидкість і створювати ще більше тиску на ворота суперника, що, власне, і принесло нам перемогу.

Наголошу, що нам дуже пощастило із замінами, адже Дайкс, що з’явився з лави, відзначився двома забитими м’ячами", - відзначив Кларк.

Нагадаємо, збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй.

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