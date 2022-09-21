Захисник Арсенала Олександр Зінченко продовжує процес реабілітації від травми литкового м’яза.

Про це він розповів напередодні матчу Ліги націй Україна - Шотландія.

"Насамперед дуже боляче, що я зараз не зі збірною. На жаль, це не перша травма, коли не можу допомогти команді. Але це футбольне життя. Стан вже краще, але зараз пошкодження не дозволяє мені бути на футбольному полі. Сподіваюся, що наступного тижня зможу приступити до тренувань", - сказавЗінченко.