Джерело - Get French Football News.
Вінгер Барселони Усман Дембеле отримає десятки мільйонів євро у разі виходу з клубу наступного літа.
Про це повідомляє GFFN.
Влітку 2022 француз домовився з "блаугранос" про продовження контракту до 2024 року. Дембеле не отримав жодних підписних бонусів за продовження.
Однак у нову угоду включили пункт про відступні у 50 млн євро, які діють влітку 2023 року.
Якщо наступного літа клаусула буде активована, Дембеле та його агенти отримають 50% від суми - 25 млн євро.
Зазначається, що Барса пішла на таку домовленість, щоб не платити підписний бонус та уникнути потенційних фінансових проблем цього сезону.
Нагадаємо, Мессі просив у Барселони 10 млн євро бонусу.