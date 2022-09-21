У контракті вінгера прописані низькі відступні

Джерело - Get French Football News.

Вінгер Барселони Усман Дембеле отримає десятки мільйонів євро у разі виходу з клубу наступного літа.

Про це повідомляє GFFN.

Влітку 2022 француз домовився з "блаугранос" про продовження контракту до 2024 року. Дембеле не отримав жодних підписних бонусів за продовження.

Однак у нову угоду включили пункт про відступні у 50 млн євро, які діють влітку 2023 року.

Якщо наступного літа клаусула буде активована, Дембеле та його агенти отримають 50% від суми - 25 млн євро.

Зазначається, що Барса пішла на таку домовленість, щоб не платити підписний бонус та уникнути потенційних фінансових проблем цього сезону.

Нагадаємо, Мессі просив у Барселони 10 млн євро бонусу.