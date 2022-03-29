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Беллінгем може перейти в Реал або до гранду АПЛ

Сьогодні 19:01 172 0
Англієць може стати заміною Модричу
Беллінгем може перейти в Реал або до гранду АПЛ
#Беллінгем, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Модрич, #Реал Мадрид

Джерело - Sport1.de.

Реал, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед цікавляться хавбеком Боруссії Дортмунд Джудом Беллінгемом.

Про це повідомляє Sport1.de.

Англієць хоче залишитися в Дортмунді ще на сезон, бо вважає цей клуб ідеальним місцем для розвитку.

Боротьба за гравця розгорнеться влітку 2023 року. Очікується, що за трансфер Беллінгема потрібно буде заплатити близько 100 млн євро.

У Реалі вважають, що Джуд стане спадкоємцем Луки Модрича, якому у вересні виповниться 37 років.

Раніше Голанд відхилив пропозицію Манчестер Сіті.

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