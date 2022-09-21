У Баварії знайшли винних у найгіршому старті сезону за 20 років

Юліан Нагельсманн продовжить тренувати Баварію

Керівництво Баварії не буде звільняти головного тренера Юліана Нагельсманна через невдалий старт сезону.

Про це повідомляє TheAthletic.

Після 7 зіграних матчів мюнхенці набрали лише 12 очок та наразі посідають п'яте місце в турнірній таблиці. Баварія не змогла здобути жодної перемоги у останніх чотирьох матчах чемпіонату. Це найгірший старт сезону за останні 20 років.

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Головному тренеру німецького клубу Юліану Нагельсманну поки нічого не загрожує. Зазначається, що керівництво клубу солідарне зі своїм головним тренером і головною причиною провальних результатів вважає неналежне ставлення до справи футболістів.

Водночас Баварія не підтримала ідею Нагельсманна, який хотів заборонити гравцям відвідати Октоберфест. Для мюнхенського клубу це не розваги, а виконання рекламних контрактів.

Нагадаємо, Баварія поступилась Аугсбургу в 7-у турі Бундесліги.