Головне
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА
Вчора 20:34 9611 1
Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією
Сьогодні 11:21 276
Геніальний пас Маліновського, голи Ярмоленка, Яремчука, Довбика: як Україна перемагала Шотландію
Сьогодні 09:45 330
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 06:38 7115
Миколенко та Коваленко не зіграють з Шотландією
Вчора 23:33 786
Петраков прокоментував намагання РФС дискваліфікувати його
Вчора 20:33 620
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 20:08 7437
УЄФА спростувала відсторонення збірної Білорусі від Євро-2024
Вчора 18:48 635 1
Визначився календар Формули-1 на сезон 2023
Вчора 17:53 290
Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах ФІФА та УЄФА
Вчора 17:20 745
Прямі трансляції

У Баварії знайшли винних у найгіршому старті сезону за 20 років

Сьогодні 12:10 382 0
Юліан Нагельсманн продовжить тренувати Баварію
У Баварії знайшли винних у найгіршому старті сезону за 20 років
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Нагельсманн

Джерело - football24.ua.

Керівництво Баварії не буде звільняти головного тренера Юліана Нагельсманна через невдалий старт сезону.

Про це повідомляє TheAthletic.

Після 7 зіграних матчів мюнхенці набрали лише 12 очок та наразі посідають п'яте місце в турнірній таблиці. Баварія не змогла здобути жодної перемоги у останніх чотирьох матчах чемпіонату. Це найгірший старт сезону за останні 20 років.

Актуально: Тухель та Терзич можуть замінити Нагельсманна в Баварії

Головному тренеру німецького клубу Юліану Нагельсманну поки нічого не загрожує. Зазначається, що керівництво клубу солідарне зі своїм головним тренером і головною причиною провальних результатів вважає неналежне ставлення до справи футболістів.

Водночас Баварія не підтримала ідею Нагельсманна, який хотів заборонити гравцям відвідати Октоберфест. Для мюнхенського клубу це не розваги, а виконання рекламних контрактів.

Нагадаємо, Баварія поступилась Аугсбургу в 7-у турі Бундесліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА 9611 1
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй 1325
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 7437
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань 7115
Гордон: Постараємося перемогти Україну Гордон: Постараємося перемогти Україну 1399
Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо 1569
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10027
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 13608
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37607
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7891
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15301
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 225924 5