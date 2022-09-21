Гасперіні може очолити ТОП-клуб Серії А

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні може залишити клуб із Бергамо, за який виступає український хавбек Руслан Маліновський.
Про це повдіомляє Calciomercato.it.
Ювентус планує запросити 64-річного фахівця на посаду головного тренера туринської команди.
У Турині незадоволені результатами команди Массіміліано Алегрі, який після 7 турів набрав лише 10 очок у Серії A, а також зазнав двох поразок у Лізі чемпіонів (від ПСЖ та Бенфіки).
Головним варіантом на посаду наставника Ювентуса є насамперед наставник Аталанти.
Нагадаємо, минулого вікенду Ювентус у черговому матчі чемпіонату Італії програв Монці - 0:1.
Раніше повідомлялося, що Тухель не веде переговорів з Ювентусом.