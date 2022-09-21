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Гасперіні може очолити ТОП-клуб Серії А

Сьогодні 08:41 457 0
Ювентус планує запросити 64-річного фахівця на заміну Аллегрі
Гасперіні може очолити ТОП-клуб Серії А
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні може залишити клуб із Бергамо, за який виступає український хавбек Руслан Маліновський.

Про це повдіомляє Calciomercato.it.

Ювентус планує запросити 64-річного фахівця на посаду головного тренера туринської команди.

У Турині незадоволені результатами команди Массіміліано Алегрі, який після 7 турів набрав лише 10 очок у Серії A, а також зазнав двох поразок у Лізі чемпіонів (від ПСЖ та Бенфіки).

Головним варіантом на посаду наставника Ювентуса є насамперед наставник Аталанти.

Нагадаємо, минулого вікенду Ювентус у черговому матчі чемпіонату Італії програв Монці - 0:1. 

Раніше повідомлялося, що Тухель не веде переговорів з Ювентусом.

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