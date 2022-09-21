Гасперіні може очолити ТОП-клуб Серії А

Ювентус планує запросити 64-річного фахівця на заміну Аллегрі

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні може залишити клуб із Бергамо, за який виступає український хавбек Руслан Маліновський.

Про це повдіомляє Calciomercato.it.

Ювентус планує запросити 64-річного фахівця на посаду головного тренера туринської команди.

У Турині незадоволені результатами команди Массіміліано Алегрі, який після 7 турів набрав лише 10 очок у Серії A, а також зазнав двох поразок у Лізі чемпіонів (від ПСЖ та Бенфіки).

Головним варіантом на посаду наставника Ювентуса є насамперед наставник Аталанти.

Нагадаємо, минулого вікенду Ювентус у черговому матчі чемпіонату Італії програв Монці - 0:1.

Раніше повідомлялося, що Тухель не веде переговорів з Ювентусом.