Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
18.09.2022 23:23 1153
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Сьогодні 12:04 18057 1
Ребров: Я із задоволенням працював би у збірній України
Сьогодні 11:00 191
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 00:02 1619
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 21:45 5882
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва
Вчора 21:42 2063
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 13:05 3507 3
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Вчора 10:27 30101
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:11 243955
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
18.09.2022 23:55 1126
Прямі трансляції

Тухель не веде переговорів з Ювентусом

Сьогодні 12:32 57 0
Тухель може очолити Баварію
Тухель не веде переговорів з Ювентусом
#Футбольні трансфери, #Томас Тухель, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Німецький тренер Томас Тухель не веде переговорів з туринським Ювентусом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Попри останні чутки, колишній тренер Челсі не має контактів з туринським клубом.

Зазначається, що найближчими тижнями він може стати метою Баварії, якщо буде ухвалено рішення про відставку Юліана Нагельсмана.

49-річний німецький фахівець очолював Челсі з початку 2021 року, з яким виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, Тухель та Терзич можуть замінити Нагельсманна в Баварії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 3507 3
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 5882
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва 2063
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 18057 1
Вацко: Костюк може очолити Динамо Вацко: Костюк може очолити Динамо 3945
У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова 13372 4
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9749
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 256785
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 98331
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28076 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 27493
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24701