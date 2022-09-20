Тухель не веде переговорів з Ювентусом

Тухель може очолити Баварію

Джерело - Чемпіон.

Німецький тренер Томас Тухель не веде переговорів з туринським Ювентусом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Попри останні чутки, колишній тренер Челсі не має контактів з туринським клубом.

Зазначається, що найближчими тижнями він може стати метою Баварії, якщо буде ухвалено рішення про відставку Юліана Нагельсмана.

49-річний німецький фахівець очолював Челсі з початку 2021 року, з яким виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, Тухель та Терзич можуть замінити Нагельсманна в Баварії.