Джерело - Tribuna.com.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко на пресконференції заявив про підтримку відсторонення російських клубів та збірних від змагань під егідою УЄФА та ФІФА.
Про це заявив сам футболіст.
"Моя думка щодо російського футболу, російського спорту - цю країну потрібно ізолювати від всього світу. Це країна-терорист. Кожного дня вони вбивають українців, наших дітей. Тому ні про який спорт не йдеться. Всі гравці збірної хочуть лише одного - щоб цю країну карали якнайсильніше.
Ми тільки за те, щоб їх просто ізолювали від усього світу. Буду радіти, якщо їх виключать з усіх змагань, не лише футбольних", - сказав Ярмоленко.