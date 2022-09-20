Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах ФІФА та УЄФА

Збірна росії (країни зрадника) та російські клуби не будуть виступати в турнірах під егідою ФІФА та УЄФА.

Про це розповів представник УЄФА.

"Що стосується участі росії в майбутніх європейських кваліфікаціях, нагадуємо вам, що, згідно з повідомленням для ЗМІ від 28 лютого 2022 року, всі російські клуби та збірні відсторонені від участі в турнірах ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення", - сказав представник спілки.