Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах ФІФА та УЄФА

Джерело - Sport24.
Збірна росії (країни зрадника) та російські клуби не будуть виступати в турнірах під егідою ФІФА та УЄФА.
Про це розповів представник УЄФА.
"Що стосується участі росії в майбутніх європейських кваліфікаціях, нагадуємо вам, що, згідно з повідомленням для ЗМІ від 28 лютого 2022 року, всі російські клуби та збірні відсторонені від участі в турнірах ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення", - сказав представник спілки.
9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.
Нагадаємо, УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян.