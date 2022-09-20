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Караваєв: Криза в Динамо мине, не може вона постійно продовжуватися

Сьогодні 19:18 354 2
Захисник киян розповів про складний період в Динамо
Караваєв: Криза в Динамо мине, не може вона постійно продовжуватися
#Динамо Київ, #Олександр Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо має вийти з кризи після перерви на матчі збірних.

Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.

"Звісно, ми бажаємо, щоб у нас було якнайбільше хороших та позитивних періодів. Але ми самі до цього прийшли - повинні бути сильними та вийти з цієї кризи". Вважаю, що ця пауза є дуже вчасною, перезавантажимося. Хто поїде до збірної – це зовсім інші емоції, рівень, це національна збірна. А хлопці, які залишилися в клубі, будуть відпочивати, тому що є час".

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"Думаю, ця криза мине, не може вона постійно продовжуватися. Тим паче, що ми все для цього робимо. Удача десь трохи відвернулася, але її треба заслужити", - сказав Караваєв.

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