Караваєв: Криза в Динамо мине, не може вона постійно продовжуватися

Київське Динамо має вийти з кризи після перерви на матчі збірних.

Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.

"Звісно, ми бажаємо, щоб у нас було якнайбільше хороших та позитивних періодів. Але ми самі до цього прийшли - повинні бути сильними та вийти з цієї кризи". Вважаю, що ця пауза є дуже вчасною, перезавантажимося. Хто поїде до збірної – це зовсім інші емоції, рівень, це національна збірна. А хлопці, які залишилися в клубі, будуть відпочивати, тому що є час".